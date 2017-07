Antwerpse haven pompt miljoenen in haven Brazilië

De haven van Antwerpen neemt een belang van 1,176 procent in Porto do Açu, een havencomplex in het noorden van de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. Het is een investering van 8,5 miljoen euro, zo meldt de Antwerpse haven. Porto do Açu is een industriële zeehaven. De investering gebeurt via dochteronderneming Port of Antwerp International (PAI). Die werd opgericht om te participeren en investeren in strategische regio's. Brazilië is de zesde handelspartner van de Antwerpse haven, goed voor meer dan 6,4 miljoen ton vracht per jaar. "Met PAI zijn we tegelijk investeerder en adviesverlener", zegt havenschepen Marc Van Peel (CD&V) aan de Gazet van Antwerpen. "Eerder al engageerden we ons met succes in India en Oman. De Indische haven leverde ons netto 5,7 miljoen euro winst op."