Antwerps pretpark rond stripfiguren blij met opkomst

Comics Station Antwerp, het rond stripfiguurtjes opgebouwde pretpark in het station Antwerpen-Centraal, heeft zijn 50.000ste bezoeker ontvangen. Het pretpark opende begin april de deuren en wil op termijn groeien tot 200.000 bezoekers per jaar. "De kinderziektes waarmee we aanvankelijk kampten, zijn achter de rug en we zijn erg blij dat we zo snel deze kaap kunnen ronden", zegt CEO Wim Hubrechtsen. "Ons hoogseizoen moet zelfs nog beginnen, met de periode oktober-maart." Het indoor strippretpark telt een zestigtal attracties in zes themazones die telkens rond één bekende Belgische stripfiguur of -familie zijn opgebouwd: De Smurfen, Suske & Wiske, Jommeke, Lucky Luke, De Kiekeboes en Urbanus. Die laatste werkte zelf mee aan het ontwerpen van zijn themazone "Tollembeek".