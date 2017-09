Antwerps OCMW wil leefloners privé screenen

Het OCMW van Antwerpen gaat een privé-onderzoeksbedrijf inschakelen om na te gaan of (kandidaat-)leefloners eigendommen of inkomsten hebben in hun land van herkomst, als het gaat om een land dat gegevens daarover niet graag deelt, zoals Marokko of Turkije. Dat meldt de VRT en het nieuws wordt bevestigd door OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA). "In Nederland gebeurt dit al jaren", zegt Duchateau. "De gegevens worden meegenomen in de middelentoets waarin we nagaan of iemand onvoldoende eigen inkomsten heeft en recht heeft op een leefloon." Het gespecialiseerde bedrijf in kwestie zal samenwerken met lokale advocaten en onderzoekers om gegevens uit het kadaster te bekomen. In Nederland zouden soortgelijke projecten erg succesvol zijn. Na een preselectie blijken volgens Duchateau 50 tot 60 procent van de onderzochte leefloonaanvragen frauduleus te zijn.