Antwerpen: trein weggesleept uit station

In Antwerpen is zaterdag de trein weggesleept die vrijdagavond op een stootblok is gebotst. Er werd het hele weekend verder opgeruimd om zo snel mogelijk aan de herstellingswerken te kunnen beginnen. NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman verwacht dat de betrokken sporen vandaag tegen de ochtendspits opnieuw vrij zullen zijn. "Voor spoor 2 verwachten we dat dat het geval gaat zijn in de loop van volgende week", klinkt het. Over de oorzaak van het ongeval kon men voorlopig nog niets zeggen. Er zijn verschillende onderzoeken aan de gang. Hoe en waarom de trein in de terminus van Antwerpen-Centraal tot stilstand kwam tegen de stootblok is nog onduidelijk. De schade was aanzienlijk. De trein ontspoorde en de bovenleidingen werden beschadigd. Er was ook olie gelekt, afkomstig uit het stootblok, die opgeruimd moest worden.