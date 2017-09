Antwerpen houdt het op één autoloze zondag

Op 17 september beleven ze in Antwerpen naar jaarlijkse gewoonte hun autovrije zondag, maar daar blijft het bij. In grote buitenlandse steden zoals Bogota in Colombia of São Palo in Brazilië laten ze de auto elke zondag thuis. Maar het Antwerpse stadsbestuur denkt er voorlopig niet aan om dat voorbeeld te volgen, of de autoluwe zone uit te breiden. Integendeel, voor deze vijftiende editie op rij wordt het autoloze gebied in het noorden ingekrompen omdat de nieuwe Londenbrug nog niet gebruiksklaar is. "We doen wat andere Europese steden doen, dus blijft het bij die ene dag", zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). "We kunnen niemand verplichten om te genieten van bijkomende dagen waarop de auto aan de kant moet blijven. Het is in de eerste plaats de bedoeling om de automobilist te laten nadenken en te verleiden met een waaier aan slimme alternatieven om naar de stad te komen."