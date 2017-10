Mechelsesteenweg 64A 2018 Antwerpen 03/369.37.35 www.tapta.be

Voorgerecht: € 12 - € 16 Hoofdgerecht: € 18 - € 34 Nagerecht: € 7 - € 9

Wo, do, vr en zo van 11u30 tot 17u, za van 11u30 tot 23u.

Magalie Verbaet (ex-Ossip) is terug en hoe! In de kunstgalerie van haar vader kokkerelt ze in een open keuken lichte, originele en verrukkelijke gerechtjes bij elkaar.

Terwijl ik op een vriendin wacht voor de lunch, neem ik de tijd om de minimalistische ruimte in me op te nemen. Alles is wit, maar dankzij de verschillende materialen en het uitzicht op de galerie voel ik me instant tot rust komen. Ik steek van wal met zoete sappige watermeloen, verse gepelde tomaten, basilicum én krokant gebakken stukjes beuling die nog smeuïg zijn vanbinnen (e 15).