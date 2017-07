Antifoltercomité geeft België veeg uit de pan

Het antifoltercomité van de Raad van Europa (CTR) geeft ons land een veeg uit de pan wegens "onmenselijke omstandigheden in onze gevangenissen". "Tijdens bezoeken in 47 lidstaten de jongste 27 jaar zag het comité nooit zo'n chaos op zo'n schaal en met zulke risico's", staat in een rapport. Gedetineerden en kwetsbare geïnterneerden belandden bij de stakingen (...) in onmenselijke, vernederende omstandigheden, hekelt het comité. "Al twaalf jaar uiten we onze bezorgdheid over collectieve acties door het gevangenispersoneel", zegt het comité. Justitieminister Geens (CD&V) wil werk maken van de minimale dienstverlening, maar de vakbonden zien daar geen heil in. "Ook als er niet gestaakt wordt, zijn er al problemen om de basisrechten van gedetineerden te garanderen", zegt Eddy De Smedt van VSOA.