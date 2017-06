Ann Wauters: 'Onze kansen zijn 50-50'

De Belgian Cats hebben vanmiddag een afspraak met de geschiedenis: als ze straks Italië verslaan, staan ze voor het eerst in hun bestaan in de halve finale van een EK én grijpen ze meteen ook een ticket voor het WK van 2018. De 36-jarige center Ann Wauters predikt vooral kalmte. "Dit is een enorme opportuniteit, maar we moeten kalm blijven. Italië is te kloppen, maar zij denken van ons hetzelfde. Twee dagen rust hebben ons goed gedaan, maar langs de andere kant zit Italië misschien meer in het ritme. We zullen 40 minuten alles moeten geven tegen een team dat veel druk zet. Het gevaar komt bij hen vooral van de flanken. Ze zullen willen vermijden dat wij langs binnen proberen door te breken.