Andere ouderenzorg

De Pano-reportage over de penibele leefomstandigheden in commerciële woonzorgcentra (WZC) wekt beroering. Terecht. De commerciële WZC's liggen onder vuur: zorgbehoevendheid exploiteren is bedenkelijk. (...) Kwetsbare afhankelijke ouderen houden ons een spiegel voor: ze confronteren ons met onze vergankelijkheid. Om die angst te bezweren, halen we die kwetsbare ouderen uit het maatschappelijk zicht. Zo komt dat we, behoudens een steekvlammetje nu en dan, niet echt wakker liggen van de noden binnen de WZC's. We pleiten voor én een andere maatschappelijke visie op ouder worden én een forse structurele en financiële bijsturing van de ouderenzorg. Dit komt niet alleen alle (toekomstige) ouderen ten goede, maar ook alle hulpverleners. Martine Burin, An Haekens, Rob Van Buggenhout, namens de sectie Ouderenpsychiatrie van de Vlaamse Vereniging Psychiatrie.