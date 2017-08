Amper controle op imams

De doortocht in Diegem van de imam die achter de aanslagen in Catalonië zit, roept vragen op over de controle op imams in Vlaanderen. Die is er in de praktijk amper of niet. De controle hangt vast aan moskee-erkenningen, en die laten op zich wachten.

Es Satty, de imam uit Ripoll en de spilfiguur in het Catalaanse terreurcomplot, bood zijn diensten aan in Diegem omdat de moskee daar zonder imam zat. Maar tijdens de testperiode gingen in Diegem al een aantal alarmbelletjes af. "De voorzitter van de moskee had het gevoel dat er iets niet klopte bij zijn preken en heeft de lokale politie om informatie gevraagd", zegt Mimoun Aquichouch, voorzitter van een moskee in Vilvoorde en de neef van de moskeeverantwoordelijke in Diegem.