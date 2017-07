Amerikaanse arts aangekomen bij zieke Charlie

De Amerikaanse neuroloog Michio Hirano die beslist heeft om de terminaal zieke baby Charlie Gard te behandelen, is aangekomen in Londen. Daar heeft hij in het Great Ormond Street Hospital een meeting gehouden met andere artsen om te beslissen of Charlie daadwerkelijk naar de VS zou moeten reizen voor een behandeling. Hirano krijgt de volledige toegang tot het medisch dossier van Charlie en zal hem onderzoeken. Hij schatte eerder de kans dat het kind baat heeft bij een experimentele therapie op 10 procent. Artsen die de baby hebben behandeld, geloven niet dat hij nog kan worden geholpen doordat hij al onherstelbare hersenschade heeft opgelopen. De ouders van Charlie, die door een zeldzame genetische afwijking niets zelfstandig kan en vermoedelijk pijn heeft, besloten echter alles in het werk te stellen hun zoon ook de dunste strohalm te bieden.