Amerikaans leger zet belangen in Syrië op scherp

Nadat de Amerikaanse luchtmacht een Syrisch vechtvliegtuig had neergehaald, zijn de VS en Rusland aan een machtsstrijd begonnen. Partners van beide partijen, die elkaar ongemoeid lieten, dreigen nu met elkaar te botsen. Hoever willen de VS en Rusland gaan om controle te winnen over de gebieden in het oosten van Syrië, voorheen in handen van IS?

Ongelukje of het begin van een escalatie tussen Rusland en de Verenigde Staten? Het neerschieten zondagavond van een Syrisch legervliegtuig door de Amerikaanse luchtmacht, voor het eerst in zes jaar burgeroorlog, zet hoe dan ook de relatie tussen de twee grootmachten op scherp. De door hen gesteunde kampen, het Assad-regime en de door Koerden gedomineerde SDF-militie, komen steeds meer in elkaars vaarwater. Moskou sprak van 'militaire agressie'.