Amerika's verdoken oorlog

Twee M777-houwitsers bestoken doelwitten van IS in en rond Raqqa. De mariniers krijgen de coördinaten van IS-posities van rebellen van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die een offensief zijn gestart tegen de stad in het noorden van Syrië. Eigenlijk willen de VS helemaal geen ruchtbaarheid geven aan de aanwezigheid van hun gevechtssoldaten op de grond in Syrië. Washington wil immers angstvallig het beeld vermijden van Amerikaanse 'boots on the ground'in wespennest Syrië. In maart werd de uitzending van de honderden mariniers officieel bekendgemaakt, maar daar bleef het dan ook bij.