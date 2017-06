Amerika mag reizigers uit moslimlanden tegenhouden

De beslissing van het hof betekent een overwinning voor president Donald Trump, al moeten de negen rechters nog bepalen of het inreisverbod niet tegen de grondwet indruist. Over die vraag zal het hof zich komend najaar buigen. Trump noemde de uitspraak direct een "duidelijke overwinning voor onze nationale veiligheid". "Als president kan ik geen mensen ons land binnenlaten die ons kwaad willen doen", zei hij in een verklaring. De regering mag van het Hooggerechtshof nu al beginnen met het tegenhouden van reizigers uit de zes landen die in het decreet worden genoemd.