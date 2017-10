Alternatieve regering: 's werelds dodelijkste terreurgroep

De islamitische terreurgroep Al Shabaab heeft de ogen van de wereld weer op zich weten te vestigen met de zwaarste aanslag ooit op het Afrikaanse continent. Bij een bomexplosie in de Somalische hoofdstad Mogadishu vielen zaterdag meer dan 300 doden en evenveel gewonden. Is Al Shabaab terug van weggeweest?

De laatste zware aanslagen in buurland Kenia - in winkelcentrum Westgate in Nairobi, waar 67 mensen het leven lieten, en op de universiteit van Garissa, waarbij 148 christelijke studenten omkwamen - dateren alweer van 2013 en 2015. Sindsdien sijpelt sporadisch nieuws door over kleinere aanslagen die vooral in Somalië zelf plaatsvinden, of ver van de bewoonde wereld aan de grens met Kenia. Maar schijn bedriegt. In 2016 zou Al Shabaab de in Noord-Nigeria actieve islamitische beweging Boko Haram hebben ingehaald als dodelijkste terreurgroep ter wereld.