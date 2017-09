Als Kim een raket afvuurt, is het Westen MACHTELOOS

De gedachte lijkt zo simpel. Waarom schieten de Verenigde Staten of een bondgenoot als Japan niet eens een Noord-Koreaanse raket uit de lucht, wanneer Kim Jong-un weer een wapen test door het in hun richting te schieten? Zowel Tokio als Washington beschikken over raketverdediging, en breiden hun arsenaal ook nog eens uit. Maar de tientallen miljarden dollars kostende wapens bieden geen soelaas tegen de acties van Kim. Het onderscheppen van een vijandelijke raket is enorm lastig. Militairen vergelijken het met de poging om met een kogel een andere kogel uit de lucht te schieten.