Als eerste drie keer op rij wereldkampioen

De geschiedenis van het wielrennen barst van de grote namen. En vroeger was het beter. Maar Eddy Merckx werd geen drie keer wereldkampioen op een rij. Felice Gimondi niet, Bernard Hinault niet, Jacques Anquetil niet en Greg LeMond niet. Het was een ander tijdperk, ondertussen leven we in 2017 en schrijft de Slowaak Peter Sagan op zijn eigen manier wielergeschiedenis. Zoals Chris Froome dat ook al heeft gedaan dit jaar. Froome won Tour én Vuelta, dat is in het moderne wielrennen nog niet vertoond.