Alonso redt Batshuayi na pijnlijke own-goal

De fysiektrainer sprak hem moed in. Een stevige omhelzing volgde. Ondanks de zege stapte Batshuayi niet met het beste gevoel van het veld. Supersub voor Tottenham. Bij zijn eerste baltoets, tien minuten voor tijd, kopte 'Batsman' een vrijschop van Eriksen in eigen doel. Voor de neus van de aanstormende Alderweireld. Het hoofd ging in de handen. Op een cruciaal moment leek hij Chelsea twee punten te kosten. Marcus Alonso wiste die pijnlijke misser uit met zijn tweede goal. Zijn eerste was een geweldige vrijschop. De kampioen had het geluk aan zijn zij.