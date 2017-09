Alleen top acht leidt naar Tokio

Er was een tijd dat het geluk de kant koos van de Yellow Tigers: voor het EK van 2013 (brons) en het WK van 2014 (elfde) zat de loting altijd mee. Maar tijden veranderen en op het komende EK is de nationale volleybalploeg ingedeeld in de 'poule des doods', met viceolympischkampioen Servië en vice-Europees kampioen Nederland. Als België de poulefase wil overleven, dan moet het winnen van Tsjechië, tiende op de Europese ranking. Bondscoach Gert Vande Broek is duidelijk: "Er zijn drie scenario's.