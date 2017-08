Alleen nog Nibali als rivaal

Wat een ommezwaai. Negen dagen lang ging de Vuelta onder de hitte gebukt. Dinsdag in de tiende etappe regende het voor het eerst op de uitgedroogde Spaanse wegen. En gisteren viel de regen met bakken uit de lucht, uren aan een stuk. Regenen deed het bij de start in Lorca en het bleef regenen tot diep in de elfde rit met aankomst bij het astronomisch observatorium van Calar Alto, in een maanlandschap zoals de Mont Ventoux.