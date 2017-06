Al dat wit wordt ook maar saai

Soms is het gewoon pech. Met Kendrick Lamar heeft de Amerikaanse (zwarte) hiphop weer een frisse superster. Zijn nieuwe album DAMN zal hoog eindigen in de eindejaarslijstjes en met To Pimp a Butterfly (2015) weet hij zelfs de hardnekkige blanke dominantie in Studio Brussels Album 500 te doorbreken. Kendrick Lamar zou een gedroomde headliner zijn op pakweg Pukkelpop. Helaas beperkt de heer Lamar zijn concertagenda deze zomer tot de VS en Canada. Volgend jaar misschien beter. Beschikbaarheid van artiesten speelt een bepalende rol bij programmatie. Toch valt het op dat de grote, populaire zomerfestivals uit het aanbod alweer een erg monoculture selectie hebben gemaakt.