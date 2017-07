Afschaffing vaste benoeming wakkert vuur alleen maar aan

"Op deze manier vinden we aansluiting bij de regio's, waar contractualisering al veel langer de norm is. Nu hinken we echt achterop." Voor minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) is de hervorming van de vaste benoeming niet meer dan een logische evolutie. Vandeput spreekt over een hervorming, want de vaste benoeming wordt niet volledig afgeschaft, benadrukt zijn woordvoerster. "We gaan een lijst opstellen om alle gezagsfuncties te bepalen die een statuut vereisen dat de belangen van de staat en de ambtenaar vrijwaart", klinkt het. Toen de statutaire benoeming in 1937 werd ingevoerd, was het de bedoeling dat die alleen voor gezagsfuncties gold.