AfD provoceert Duitsers met kiescampagne

Nog een dikke drie weken moeten de Duitsers geduld hebben vooraleer ze naar de stembus mogen. Niemand lijkt bondskanselier Angela Merkel nog van een vierde termijn te kunnen houden. Eén partij zet het anders zo traditionele Duitsland echter op zijn kop: de rechts-populistische AfD. Bandensporen getrokken in bloed, begeleid door de menselijke tol van zeven aanslagen in Europa en de zin 'Het spoor van de wereld-kanselier door Europa'. Met dat nieuwe campagnebeeld, massaal gedeeld op sociale media, steekt de Alternative für Deutschland niet onder stoelen of banken aan welke kant van het politieke spectrum het hoopt kiezers te verleiden. De AfD hoopt bij de federale verkiezingen op 24 september voor het eerst haar intrede in de Bondsdag te kunnen doen. Der Spiegel spreekt van "waarschijnlijk de meest drastische en agressieve postercampagne die de Duitsers ooit gezien hebben".