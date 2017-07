Adviseurs volgen, of eigen gevoel?

De schizofrenie van de Amerikaanse gevoelens jegens Rusland was gisteren duidelijk hoorbaar. In een toespraak in Warschau zei Trump eerst dat Rusland moet ophouden met zijn 'destabiliserende acties in Oekraïne en elders' en dat het moet stoppen met zijn steun aan 'vijandige' regimes in Syrië en Iran. Maar daarna kreeg Trump tijdens een persconferentie een vraag of hij nu voor eens en voor altijd kan bevestigen dat de Russen zich met de Amerikaanse verkiezingen hebben bemoeid. "Ik denk dat het Rusland was", antwoordde Trump, "maar het kunnen ook andere mensen en/of landen zijn geweest.