11.000 kinderen werden er in de jaren 80, de periode van de grootschalige fraude, geadopteerd door westerse ouders 281 kinderen zouden volgens de Zweedse antropoloog Daniel Cidrelius tussen 1964 en 1994 door Belgen geadopteerd zijn 49 adopties uit Sri Lanka werden tussen 1997 en 2011 door het Vlaamse bureau Ray of Hope geregeld. Dit is na de fraudeperiode. De contactpersoon ter plaatse was wel betrokken bij de wantoestanden