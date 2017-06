Actieplanmoet politie beschermen

"De lijn is getrokken en wie erover gaat, zal het voelen." Het is Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) menens. "Het is een weerkerend fenomeen, al zeker twintig jaar. Maar nu drijven ze het wel erg ver." Ze, dat zijn volgens De Wever jongeren uit probleemwijken in onder andere Borgerhout dat vlak bij de zone ligt waar nu voor het tweede jaar op rij de Sinksenfoor opgesteld staat. Daar ontstond in de nacht van maandag op dinsdag tumult toen twee groepjes jongeren het met elkaar aan de stok kregen.