Achtergrond. Partijen gebruiken apps om kloof met burger te dichten, maar dat verloopt moeizaam

Afgelopen weekend heeft het Britse Labour van Jeremy Corbyn zijn jaarlijkse grote partijconventie gehouden. Opvallend was niet alleen dat iedereen 'Oh Jeremy Corbyn' meezong, maar ook dat linkse Corbyn-supporters een app, de M.app om precies te zijn, uittestten die hen moest helpen om partijhervormingen door te duwen. De app stuurde linkse afgevaardigden notificaties wanneer er cruciale stemmingen plaatsvonden. De afgevaardigden konden ook opzoeken hoe de 'grassroots'-beweging achter de app vond dat de afgevaardigden moesten stemmen. "Dit is de volgende stap in organisatie", vertelde een woordvoerder van de beweging aan The Guardian. "Als Caffè Nero (een bekend koffiemerk) een app heeft, dan moet een politieke organisatie dat ook hebben."