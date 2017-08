Achter de gordijnen van de politieke show

De confrontatie tussen het Gents stadsbestuur en minister Homans (N-VA) is ongezond, maar interessant. Wie van deze haast toevallige kwestie de vernislaag afkrabt, stoot op de schets van de ruwbouw van de vaderlandse politiek. Die zit verscholen onder het vliesje politique politicienne: een N-VA-minister blokkeert een beslissing van het paars-groene bestuur. Ze verhindert de vaste benoeming van 508 contractuele medewerkers. Dat is haar goed recht. Zelfs haar plicht: als ze ervan overtuigd is dat de regels zijn geschonden, moet ze als toezichthoudende overheid optreden. De Raad van State zal oordelen. Dat grote aantal benoemingen was inderdaad opvallend. Wellicht met eerbare motieven: mensen die zo lang contractueel werken in een beter statuut benoemen zonder ze opnieuw voor hun eigen job te laten solliciteren, wat duur en tijdrovend is.