Ace & tate Atelier Rebul

Het razendpopulaire Nederlandse brillenmerk Ace & Tate opende na Antwerpen en Gent zonet ook zijn derde winkel in België. De vestiging is meteen de eerste in onze hoofdstad, in de trendy Dansaertwijk. Ace & Tate is niet zomaar een brillenwinkel, wel eentje van de hipste soort voor iedereen die het graag trendy en wat specialer heeft. Van hippe nerdbrilletjes over ijzeren frames tot cat eye zonnebrillen: you name it en je vindt het!

Budget: Het merk staat bekend om haar supervoordelige monturen. Zo tel je voor een standaard bril mét glazen op sterkte amper 98 euro neer!

Wow-factor: Aangezien de hippe brillen van Ace & Tate zo goedkoop zijn kan je gerust meer dan één model aanschaffen. Zo kan je ze gebruiken als catchy accessoire om elke look wat meer karakter te geven.