Abortusterroristen

Somerset is toch wel een vreemde plaats. Eigenlijk willen de inwoners het liefst een onopvallend leven leiden en met rust gelaten worden. Huisje, tuintje, familietje en niet te veel vreemden om zich heen. En toch komt Somerset keer op keer in de internationale spots terecht, waardoor journalisten en ramptoeristen naar deze plek afzakken. In 2002 was er de miraculeuze redding van negen mijnwerkers die in een schacht dreigden te verdrinken. De reddingsactie duurde vijf dagen en werd rechtstreeks op CNN uitgezonden. Daardoor komen er nog steeds Canadese, Europese en zelfs Japanse bezoekers naar hier om het bescheiden mijnmuseumpje te bezoeken. Maar Somerset kreeg het etiket 'plaats des onheils' vooral omdat op 9/11 in het nabijgelegen Shanksville Flight 93 neerstortte. De Boeing van United Airlines met 37 passagiers en zeven bemanningsleden aan boord was op weg van New York naar San Francisco toen vier kapers de piloten overmeesterden.