Abdeslam wil niet naar proces in Brussel komen

Vandaag onderzoekt de raadkamer in Brussel of Salah Abdeslam (27) zich moet verantwoorden voor de schietpartij in de Driesstraat in Vorst, in maart 2016, waarbij vier politiemensen gewond geraakten. Abdeslam is gedagvaard, maar zoals het er gisteren naar uitzag, blijft hij weg van zijn proces in Brussel. "Het interesseert hem geen bal", zegt een gerechtelijke bron. Drie dagen voordat eliteteams van de federale politie Abdeslam konden oppakken in Molenbeek floten de kogels hen nog om de oren. De voortvluchtige hield zich met twee kompanen schuil op een onderduikadres in Vorst. Abdeslam kon ontkomen. Het parket wil Abdeslam, die nabij Parijs opgesloten zit in eenzame afzondering, en zijn kompaan laten opdraaien voor de gewonde agenten. Het is niet zeker dat de rechter vandaag al beslist of Abdeslam zich in België moet verantwoorden voor de schietpartij.