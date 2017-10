Aantal hogeschoolstudenten in Vlaanderen stijgt licht

Het aantal studenten dat in 2017 begon aan de Vlaamse hogescholen stijgt, maar in heel wat belangrijke opleidingen blijft het aantal inschrijvingen toch dalen.

Over het algemeen is er een stijging van zo'n 600 studenten tegenover het studentenaantal van het academiejaar 2016-2017. Deze stijging is volgens Eric Vermeylen van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) vooral te wijten aan een vernieuwde interesse in kunst- en bedrijfsgerichte opleidingen. Knelpuntopleidingen zoals de STEM-opleidingen (Science, Techology, Engineering, Mathematics) en de lerarenopleiding blijven kampen met dalende inschrijvingscijfers. Het aantal jongeren dat de lerarenopleiding volgt daalt met zo'n 4 procent. Ook bij de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de opleiding is er geen verbetering te zien. Nog steeds is slechts 28 procent van de nieuwe studenten een man.