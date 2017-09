A Tribe Called Quest: 'Dit was ons laatste concert ooit'

Na een carrière van 27 jaar trekt het legendarische hiphopcollectief A Tribe Called Quest er de stekker uit. Zaterdag speelden ze hun allerlaatste concert op het Britse festival Bestival. Begin vorig jaar verloor A Tribe Called Quest een medeoprichter, de rapper Phife Dawg, die op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van diabetes overleed. Maar dat weerhield de groep er niet van nog een nieuw album uit te brengen. In november 2016 verscheen We Got It From Here... Thank You 4 Your Service. Het was de eerste Tribe-plaat in achttien jaar, en meteen ook de laatste waar Phife Dawg aan had meegewerkt. Afgelopen zomer toerde de New Yorkse hiphopformatie nog met de plaat. Maar tijdens de concerten in New York en Los Angeles vertelden ze het publiek dat ze niet meer zouden terugkeren.