À Table Sint-Martens-Latem

Je ziet het steeds vaker: populaire restaurants die tijdens het weekend sluiten. Als fulltime foodie knars je even met je tanden, als horecawerknemer is een vrij weekend mooi. Dat vindt chef Maël Schamp ook. Na een wervelende passage als Wolfje in Mijn Pop-uprestaurant en met een bedrijf in homecooking (Maeltijd) bindt Maël van maandagochtend tot vrijdagavond de schort van À Table voor. En dat zullen de habitués geweten hebben. Hoewel À Table al jaren een publiek aantrekt dat copieuze bereidingen op prijs stelt, probeert Maël de doorgedreven productbereidingen te verfrissen, soms zelfs met een portie groenten op het voorplan. Op je eentje 25 couverts draaien lijkt me vooral puffen. Voor ik me zorgen kan maken, komt patron Bob Vinois ons een fijne avond toewensen in zijn restaurant.