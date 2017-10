50 per uur is te traag in Kluisbergen

Tijdens de flitsmarathon eerder deze week werden in één straat in Kluisbergen wel heel veel bestuurders betrapt: 21,63 procent reed te snel. Burgemeester Philippe Willequet: "Ofwel rijdt iedereen hier roekeloos, ofwel ligt het aan de snelheidsbeperking." In de bewuste straat mag je 70 kilometer per uur rijden, maar op sommige plaatsen valt die limiet terug naar 50. En dat is volgens Willequet te traag. "Ik wil met de politie samenzitten om na te gaan of we de snelheid niet kunnen optrekken tot 70 voor de hele straat. Wie dan nog geflitst wordt, heeft het aan zichzelf te wijten."