5 Lombaerts wil alweer weg bij KVO

In de voetballerij kan het snel gaan. Eind maart werd Nicolas Lombaerts (32) voor een Oostends recordbedrag van 1,5 miljoen euro vanuit Sint-Petersburg als een zonnekoning binnengehaald, enkele maanden later lijkt de prestigetransfer van Marc Coucke na amper vijf wedstrijden al mislukt. Een pijnlijke situatie voor de voorzitter, voor Lombaerts zelf en voor KV Oostende, waar het sinds de start van het seizoen ongewoon rommelt langs alle kanten. We gaan terug naar 26 juni, het Stade Vélodrome in Marseille. Coach Yves Vanderhaeghe zet Lombaerts tot diens grote ontgoocheling in de eerste officiële wedstrijd op de bank.