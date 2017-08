400 doden in Sierra Leone

Reddingswerkers hebben al 400 lichamen gevonden na zware modderstromen in de buitenwijken van Sierra Leona's hoofdstad Freetown. Maandag veroorzaakte regenval grote aardverschuivingen. Volgens het Rode Kruis zijn nog honderden mensen vermist. De autoriteiten vrezen ook dat in de duizend meegesleurde huizen nog veel meer slachtoffers zijn. De modderstroom ontstond toen delen van een doorweekte heuvel het begaven en begonnen te schuiven. Het is een buurt met veel illegale woningen. De meeste bewoners sliepen toen de grond aan het schuiven ging. Volgens Reuters kunnen de mortuaria de toevloed niet slikken en liggen de lichamen op de grond en op straat. De overheid wil de lijken zo snel mogelijk op vier plekken begraven. Reddingwerkers zijn ondertussen in een race tegen de klok verwikkeld om nog slachtoffers te redden.