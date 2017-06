30.000 Jamaicanen zwaaien Bolt uit

De snelste man op aarde is aan zijn laatste rechte lijn bezig. Usain Bolt (30) liep zaterdag zijn finale race in Jamaica. De sprintlegende deed dat voor 30.000 uitzinnige fans tijdens een meeting in Kingston. "Ik wist dat het groot zou worden, maar dit had ik nooit verwacht", glunderde Bolt. "Het stadion zat bomvol. Ik ben nog nooit zo nerveus geweest voor een 100 meter." Mede door zenuwen zat er geen toptijd in voor Bolt, die wel won. De Jamaicaan legde de 100 meter af in 10.03 seconden. "Ik denk dat het een van mijn slechtste races ooit was", lachte de superster. "Maar ik verwachtte ook niet veel van deze wedstrijd. Het hoofddoel was om blessurevrij te blijven en een show op te voeren voor het publiek dat me al die jaren gesteund heeft."