200 milieuactivisten gedood

Geweld tegen natuurbeschermers en landrechtenactivisten in ontwikkelingslanden neemt wereldwijd toe. Niet alleen stijgt het aantal vermoorde activisten (van 185 in 2015 naar 200 vorig jaar), het geweld verspreidt zich ook over meer landen (van 16 in 2015 naar 24). Deze cijfers zijn echter het topje van de ijsberg. Het echte aantal slachtoffers ligt veel hoger, stelt Global Witness, een ngo die de economische netwerken achter armoede, conflicten en ecologische verwoesting wil blootleggen. Bovendien is moord meestal de laatste stap in een lange keten van intimidatie, van bedreiging en mishandeling tot ontvoering en seksueel geweld.