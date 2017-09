180 miljoen liter leidingwater lekt per dag weg

Door lekken in het Vlaamse waterleidingnet gaat er elke dag 180 miljoen liter drinkwater verloren. Dat zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a) op basis van een rapport van de vereniging voor Vlaamse water- en rioleringsbedrijven Aquaflanders. Het verlies loopt op tot een virtuele waarde van 280 miljoen euro per jaar. Geld dat de drinkwatermaatschappijen via werkingskosten doorrekenen op de waterfactuur, zegt Beenders. Per kilometer Vlaamse waterleiding lekt nu gemiddeld 2.900 liter drinkwater per dag weg. De slechtst scorende drinkwatermaatschappij verliest 7.500 liter per kilometer, ofwel 6.000 liter meer dan de kleinste verspiller. Vlaanderen telt in totaal iets meer dan 62.000 kilometer waterleidingen, verdeeld over acht maatschappijen.