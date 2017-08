160 nummers, dat noem je pas een supermix

Overdag werkt Stefanel Fauzia (39) voor een telecomoperator. Elk ander vrij moment is hij Jules X, een dj met een wekelijkse radioshow op Bruzz. Zijn Reanimation Mix werd gelost op de New Yorkse zender Brooklyn Radio. "Ik wou iets anders doen, iets dat een verhaal vertelt", vertelt Fauzia. "Dit zat in mijn hart, ik ging ermee slapen en werd ermee wakker. Elk vrij moment heb ik in mijn studio besteed, ik heb er zelfs vaak verlof voor genomen." De Reanimation Mixklinkt als een geschiedenisles door de popmuziek langs relevante, overleden artiesten.