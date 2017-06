150.000 euro voor bergplaats fietsen in Aalst

In Aalst geeft het stadsbestuur 150.000 euro uit aan een fietsenstalling. Toch zullen in de ruimte voor het stadhuis slechts 80 fietsen kunnen staan. Omgerekend kost de fietsenstalling 1.875 euro per fiets. De stad zegt dat het vooral een 'functioneel kunstwerk' is. Kunstenaar Frederic Geurts uit Borgerhout maakte het ontwerp. "Een verfraaiing van de omgeving. Fietsers krijgen een mooie en beschutte fietsenstalling", verdedigt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) zich. "Megalomaan", zegt de oppositie.