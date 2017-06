Ons land is in de ban van de nieuwe serie 13 Reasons Why. De tieners die we in de serie leren kennen, zitten op een Amerikaanse high school en kampen met dezelfde onzekerheden, dromen en coming-of-agevraagstukken die we allemaal kennen. Aan het begin van de serie blijkt dat de hoofdrolspeelster dood is. Ze heeft zelfmoord gepleegd en dertien cassettebandjes achtergelaten voor haar omgeving, waarop ze vertelt waarom ze het deed, en wie er allemaal heeft bijgedragen aan haar zelfgekozen dood. Ondanks de artificiële dialogen, de pedante voice-over en het wijsneuzerige, nu en dan ongeloofwaardige gedrag van de scholieren, raak je verslingerd aan de innemende, kwetsbare karakters. Het goede is dat de makers nooit kiezen voor een clichématige verdeling tussen goed en kwaad.