100 bedrijven zorgen voor

Net een honderdtal fossiele-brandstofproducenten hebben meer dan 70 procent van de uitstoot van broeikasgassen op hun conto. Dat meldt The Guardian op basis van het Carbon Majors Report. Die studie toont aan dat het merendeel van de wereldwijde uitstoot in industrie sinds 1988 kan worden teruggevoerd op 25 private of staatsgeleide ondernemingen. Ook is de historische uitstoot van deze producenten groot genoeg voor een significante bijdrage aan de opwarming van het klimaat. Bedrijven als Exxonmobil, Shell, BP, Chevron, Lukoil en Total behoren tot de grootste vervuilers die in het rapport worden genoemd.