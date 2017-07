1.500 Belgen mogen Turkije niet in

De Turkse regering heeft een lijvig rapport voorgesteld over haar strijd tegen IS. Ze stelt daarin het grootste slachtoffer van de terreurgroep te zijn, met een totaal van 14 aanslagen, 304 doden en 1.338 gewonden. Het land was lange tijd de grootste doorvoerhaven voor buitenlandse Syrië-strijders, maar intussen zouden er al 4.957 zijn tegengehouden. Uit België waren dat er 37, wat nog niet zoveel is, gelet op het feit dat er minstens 400 in Syrië geraakten. Het leeuwendeel van hen passeerde door Turkije, maar volgens de Turken zijn het vooral de landen van herkomst die aan hun plichten verzaken.