'Zwangerschap met complicaties is geen keuze'

Valérie Loreaux zat vorig jaar op een grote, roze wolk totdat ze onverwacht met hevige buikpijn in het ziekenhuis belandde. Het bleken vroegtijdige weeën te zijn. "Ik was op dat moment zeven maanden zwanger. Het verdict van mijn gynaecoloog was onverbiddelijk: niet meer werken en rusten tot de vermoedelijke bevallingsdatum." De dertigjarige vrouw deed netjes wat haar bevolen werd. Enkele weken na haar opname ontving ze een brief van de mutualiteit. "Daarin las ik dat mijn moederschapsrust gestart was. Een vergissing, dacht ik eerst. Ik liet meteen weten dat ik nog niet bevallen was."