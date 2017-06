'Zever, gezever' klinkt even grappig in het Arabisch

Toen Bassel Sukkar (44) nog in Damascus woonde, verdiende hij de kost als geluidstechnicus. Hij werkte voor Al Jazeera en een aantal andere commerciële zenders in de Arabische wereld. Dubben was zijn specialiteit. Een van de laatste dingen die hij deed voor hij vluchtte, was een aflevering van CSI: New York, een reeks die in veel landen in het Midden-Oosten werd uitgezonden. Sukkar vluchtte omdat de inlichtingendienst hem in de gaten begon te houden. Zijn ex-vrouw, een bekende tv-actrice, zat al twee jaar in de cel nadat ze voedsel en kleren was gaan uitdelen aan kinderen aan de frontlinie: een daad van verzet volgens het regime van Assad.