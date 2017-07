'Ze wilden een kind redden. Dat werd ik'

Bronia Veitch was zeven toen ze in de Mechelse Kazerne Dossin op het allerlaatste moment werd gered van de dodentrein naar Auschwitz en werd verstopt bij een gezin in Sint-Niklaas. 'Ze noemden mij Bronneke, en dat is nog altijd de naam die ik het meest koester. Vlaams is altijd mijn emotionele taal gebleven.'

V, zegt de fotokopie van de omslag van het notaboekje in de leeszaal. Er staat, handgeschreven:'Logeurs de guerre.' Oorlogsgastgezinnen. De meeste adressen zijn Brussels, maar er staat er ook eentje tussen in Sint-Niklaas: 'H. Bal, Guido Gezellelaan 49.' Bij elk gastgezin staat een nummer, bij H. Bal is dat 122. Onder nummer 122 vinden we in een volgend boekje een naam: Bronia Schutz, geboren op 9 januari 1935.