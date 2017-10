'Ze noemden mij de Tovenaar uit Brussel'

Opgegroeid in Brussel, gevormd in Arnhem. Negen jaar Vitesse boetseerden Onur Kaya (31) voorgoed als voetballer en als mens. Vanavond volgt met Zulte Waregem het warme weerzien. Een flashback naar zijn Hollandse periode.

"Theo Janssen was geweldig. Eén keer waren we op afzondering voor een wedstrijd tegen Excelsior. De trainer maakte de opstelling bekend in het hotel, maar Theo startte niet. (lacht) Hij heeft meteen zijn spullen gepakt en is naar huis gereden. En voor iedere training rookte hij met de materiaalman een sigaretje." Aan het woord is Onur Kaya, die met een brede glimlach nostalgisch terugdenkt aan zijn meest excentrieke ploeggenoot uit zijn Vitesse-jaren. Het verhaal van de kleine middenvelder bij de Nederlandse club begint in 2002, wanneer hij als 16-jarige twijfelt aan zijn toekomst bij Anderlecht.