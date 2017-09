'Ze beseffen nu dat talent niet alles kan oplossen'

We gaan. "Sneller dan gedacht", zegt Bart Verhaeghe, bezieler van 'Russia 2018'. "Nu kunnen we lang op voorhand werken aan de voorbereiding van het WK. Hoe, wat, waar en waarom? Ik wil dat Roberto (Martínez, SK) en zijn staf, en de spelersgroep, in de best mogelijke omstandigheden naar het toernooi worden gebracht. En dan is het aan hen." KBVB-ondervoorzitter Verhaeghe was niet mee met de officiële delegatie in Griekenland om privéredenen. Zonder thuis de polonaise te dansen met vrouw en kinderen, was hij zondagavond omstreeks halfelf niettemin blij gestemd.